Crotone in lutto, muore improvvisamente il preparatore atletico Mascheroni

Immensa tragedia in casa Crotone, società di Serie B. La società ha comunicato tramite i propri canali l’improvvisa scomparsa del preparatore atletico della prima squadra Sergio Mascheroni, vittima di una tragica fatalità in quel di Como. Il presidente Giorgio Vrenna ha commentato così l’accaduto: “Non riusciamo veramente a crederci, non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così il triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio”. Tutto l’F.C. Crotone si stringe al cordoglio per la perdita del preparatore, dal presidente ai calciatori, passando dalla dirigenza a tutti gli altri componenti della società. “Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”.