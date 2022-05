Crotone, la condanna del club dopo l’aggressione ai calciatori: “No alla violenza”

Il comunicato ufficiale del club calabrese

Ha fatto tanto discutere l’aggressione subita da alcuni calciatori del Crotone da parte di alcuni tifosi. La questione è al centro del dibattito negli ambienti rossoblù e la retrocessione in Serie C ha evidentemente lasciato strascichi fino ad arrivare alla violenza. Il giocatore rossoblù Vasile Mogos ha pubblicato una durissima presa di posizione il quale ha utilizzato Instragram per dare sfogo al suo pensiero sull’accaduto.