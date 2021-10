Crotone, Marino: “Non bisogna guardare la classifica adesso”

Il tecnico è stato presentato allo Scida

Ecco invece le prime parole di Marino: “Sono contento di essere a Crotone. Essere arrivato strada facendo vuol dire che qualche collega non ha fatto bene come risultati, ma conosco Modesto in quanto è stato anche mio calciatore e sono sicuro che dimostrerà il suo valore. Non bisogna guardare la classifica, ci vuole pazienza e tranquillità per affrontare le partite perché se si va subito in ansia e in paura non ci si riesce ad esprimere”.