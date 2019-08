Crotone, Maxi Lopez si presenta: “Mi hanno fatto sentire importante, è la miglior scelta”

Carico ed entusiasta per la nuova avventura al Crotone il nuovo acquisto Maxi Lopez, tornato in Italia dopo una breve esperienza in Brasile al Vasco da Gama: “È la miglior scelta che potessi fare – ha detto l’attaccante ex Milan e Barcellona ai microfoni della tv ufficiale del club -, si tratta di una piazza calorosa e ho sposato subito il progetto della società, seria e professionale. Io sono molto carico per dare il massimo per questa maglia, quando una società ti cerca in maniera così insistente e pressante ti fa sentire importante e questi sono elementi che hanno contribuito a farmi scegliere questa piazza. Sono certo che si potrà fare una bella stagione”. Il ds Raffaele Vrenna rivela: “Già due anni fa lo avevamo voluto con noi, ora siamo felicissimi di averlo qui. Ci serviva un attaccante del suo spessore, aumenta il valore della rosa”.