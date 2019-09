Crotone straripante: 3-0 a Pescara, Benali e Crociata travolgenti

Torna a volare il Crotone. I rossoblu si impongono sul Pescara nell’anticipo della sesta giornata di Serie B. Una vittoria per 3-0 arrivata grazie alle reti di Ahmad Benali e Giovanni Crociata. Il centrocampista libico realizza un gol per tempo: al 17′ sfrutta una sponda di Simy, salta due difensori e batte Fiorillo, mentre al 53′ arriva il raddoppio con un perfetto inserimento. Nel finale arriva il tris dell’azzurro che ribadisce in rete dopo la respinta del portiere. Il Pescara deve ringraziare lo stesso Fiorillo per aver limitato in maniera decisiva il passivo. Nel primo tempo, nonostante lo svantaggio, gli abruzzesi tengono botta, ma si sciolgono nella ripresa. Il Crotone balza così al quinto posto con 11 punti, mentre il Pescara resta in dodicesima piazza a quota 7.