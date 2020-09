Crotone, Stroppa: “Caratterialmente potevamo fare di più. Mercato? Ci manca qualcosa”

Il Crotone subisce la seconda sconfitta in altrettante partite, Giovanni Stroppa analizza il ko per 2-0 maturato contro il Milan.

LE PAROLE DI STROPPA

“Il calcio di rigore concesso al Milan ha cambiato le sorti della partita. Queste prime gare ci saranno utili per imparare a giocare insieme visto che abbiamo potuto disputare, come tutti, poche amichevoli. Posso dire che da parte nostra la prestazione non è mancata.

SUL MERCATO – “Vedremo se riusciremo a fare qualche altra mossa, mi auguro solamente di avere tutti a disposizione dopo la sosta. Falco un possibile rinforzo? Davanti abbiamo una casella libera, noi cerchiamo calciatori bravi dal punto di vista tecnico. Sicuramente ci serviranno due nuovi difensori”.

SUL MILAN – “Sono una squadra già quadrata e abituata a giocare questo tipo di partite. Però dal punto di vista caratteriale potevamo fare di più, qualitativamente erano più forti e si è visto”.

SUL FUTURO – “Le prime partite ci serviranno per crescere ma dobbiamo limitare i danni. Non siamo stati fortunati visto che incontreremo le prime 5 del campionato passato. Diciamo che la nostra preparazione la faremo scendendo in campo in campionato”.