Crotone, ufficiale: esonerato Marino torna Modesto

Il tecnico Marino ha faticato anche dal punto di vista tattico visto che a Crotone quasi mai ha utilizzato il suo tanto caro 4-3-3

Come anticipato ieri il Crotone dopo il ko esterno di Cremona ha scelto di esonerare Pasquale Marino e richiamare Francesco Modesto. Il club ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, di avere sollevato dall'incarico l'allenatore Pasquale Marino. Al suo posto torna alla guida della squadra Francesco Modesto. "La societa' - si afferma nella nota - ringrazia mister Marino ed i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l'ultimo periodo. La squadra rimarra' in ritiro, come da programma, fino alla gara di Coppa Italia di martedi' prossimo contro l'Udinese, prima di fare rientro in citta' mercoledi' per affrontare con la massima concentrazione gli ultimi impegni di campionato del 2021".