Crotone, Ursino a ISP: “Girone ritorno cambia tutto. Benevento e Lecce le favorite”

Il ds del Crotone ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino ha fatto il punto sul campionato cadetto ai microfoni di Itasportpress.it alla vigilia della 20a giornata.

Direttore siamo in pieno mercato, quali reparti volete rinforzare?

Arriverà in difesa Calapai dal Catania e al club etneo abbiamo girato un difensore lituano promettente. Poi prenderemo due trequartisti e stop. Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati.

In classifica siete in zona retrocessione, lei resta fiducioso per la salvezza?

Assolutamente sì. Il girone di ritorno in Serie B è altro campionato rispetto al girone di andata. Il calciomercato cambia gli equilibri. Noi dobbiamo fare risultato quasi in ogni partita e ci servono 10 vittorie. In passato ci siamo riusciti e confidiamo di salvare la squadra.

Lo stop del campionato incide?

Molto, non è stata una bella cosa fermarsi visto che i calciatori non si sono allenati e la condizione fisica e mentale ne risente.

Per la Serie A Pisa Brescia favorite?

No, le mie favorite sono Benevento e Lecce squadre più forti di Pisa e Brescia. Per gli spareggi promozione vedo grande equilibrio.

Come valuta la situazione del Parma?

Ha trovato difficoltà come noi. La proprietà ha speso molto ma giustamente la piazza reclama la A. Non è mai facile per le squadre che retrocedono in B, è successo anche a noi. Avevamo raggranellato appena 13 punti nel girone di andata poi ci salvammo con un grande girone di ritorno. Purtroppo i risultati negativi e il Covid hanno spento l'entusiasmo a Crotone e allontanato la gente dallo stadio. Dobbiamo invertire rotta e ripopolare lo Scida.