Dalla Bulgaria: Bojinov potrebbe tornare in Italia, è la pazza idea di un club di B

Incredibile a dirsi, ma è proprio così: nelle scorse ore parlavamo di un possibile ritorno in Italia di Adem Ljajic, adesso riportiamo qualcosa di ancora più clamoroso. Ricordate l’attaccante Valeri Bojinov, già protagonista nel nostro calcio con tante maglie diverse? Ufficializzato l’addio al Botev Vraca, dalla Bulgaria arriva l’indiscrezione decisiva: l’attaccante classe 1986 potrebbe vestire la maglia del Livorno, squadra ultima in classifica in Serie B. Non è una voce del tutto infondata, perché il nuovo direttore sportivo dei toscani, Vittorio Cozzella, fu colui che ebbe modo di apprezzarlo ai tempi del Lecce nei primi anni Duemila (era collaboratore dello scopritore di talenti Pantaleo Corvino). È Futbol Tv a rendere noto l’interesse per Bojinov, che in Italia è stato anche nelle seguenti squadre: Fiorentina, Juventus, Parma, Verona, Vicenza e Ternana.