Denis e l’amore per la Reggina: “Come se fossi qui da 10 anni…”

Parla il bomber

In un’intervista realizzata da Sport Heroes e visibile sulla pagina Facebook della Reggina , il bomber German Denis , in occasione del suo 40° compleanno, ha parlato della sua esperienza con la maglia calabrese raccontando le emozioni di una piazza molto calorosa e accogliente che lo ha fatto subito sentire a casa.

INNAMORATO - "Con Reggio è stato qualcosa di particolare fin da subito, questo è il mio terzo anno e mi sembra di essere qui da dieci anni. Non lo dico tanto per, ma è la realtà", ha detto Denis. "Il tifo caloroso ti fa voler bene a questa maglia, almeno io la vivo così in questo momento. Quando ho ricevuto la chiamata del direttore Taibi che mi spiegava il progetto l’ho sposato subito. Un conto è giocare in Italia e sentire certe cose. Un altro conto è sentire e vivere questo porgetto. In ogni allenamento e in ogni partita c’è una piccola crescita. Oggi la squadra ha un organico importante con tanto entusiasmo. Abbiamo uno spogliatoio sano che vuole raggiungere traguardi importanti".