Denis, gol con la Reggina e record in Serie B: nessuno come lui

Il bomber è diventato il più "vecchio" goleador nella serie cadetta

Nessuno come l'ex anche di Atalanta, Udinese e Napoli. Infatti, come sottolineato anche dallo stesso profilo ufficiale del club amaranto, Denis è diventato il giocatore "più esperto" a segnare in Serie B. Nel dettaglio El Tanque, 41 anni il prossimo settembre, è diventato il più anziano marcatore della serie cadetta a 40 anni e sette mesi.

Ma non solo. Come riportato da Goal, questa sua rete allunga a 25 la striscia di anni solari consecutivi con almeno una marcatura siglata in carriera. Insomma, nonostante la partita col Como abbia visto i suoi perdere 1-4, l'ultima della stagione al Granillo, almeno per il centravanti argentino, è stata un minimo positiva. Vedremo se continuerà ancora a stupire o se la prossima stagione sarà solo uno dei tanti tifosi della Reggina...