Denis: “Tifosi della Reggina come quelli del Napoli. Attrezzati per la B”

La festa della Reggina per la promozione in Serie B non sembra conoscere sosta. I calabresi hanno ottenuto il pass per la salita di categoria per volere della Figc, che ha premiato le formazioni in testa ai gironi di Lega Pro al momento dello stop. La scelta ha reso merito alla cavalcata straordinaria degli amaranto, trascinati dai gol di German Denis. “El Tanque” guarda già avanti, alla sfida in Serie B, come ha dichiarato a Radio Punto Nuovo: “Quella con la Reggina è una bellissima esperienza. C’è un tifo davvero molto simile a quello di Napoli. Sappiamo che la B non è come la C, ma abbiamo un gruppo spettacolare: è stata questa la chiave della nostra vittoria. Abbiamo sbagliato poco durante il campionato ed è stato giusto andare in Serie B”.