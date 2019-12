Di Noia lancia il Chievo: Cremonese sconfitta 1-0 e sempre più giù

Tre punti per consolidare la terza posizione. Il Chievo Verona non stecca in casa e vince contro la Cremonese. I gialloblu vincono grazie a una rete di Di Noia, che a inizio ripresa trova una conclusione perfetta sotto l’incrocio dei pali. Il gol arriva dopo un primo tempo equilibrato in cui anche la Cremonese si era resa pericolosa, costringendo Semper a ottimi interventi. Nella ripresa, invece, i grigiorossi accusano il colpo e faticano a ingranare. Anzi, è il Chievo a sfiorare il raddoppio. Espulso nel finale l’esterno della Cremonese Mogos. Il Chievo vince e si issa in terza posizione. La Cremonese, invece, continua la sua discesa in classifica. I grigiorossi devono guardarsi alle spalle.