Djordjevic-Meggiorini, il Chievo rivede i playoff: Cosenza k.o. 2-0

Il Chievo Verona sembra aver ritrovate la giusta marcia. I gialloblu si impongono sul Cosenza nel posticipo della ventottesima giornata. Un successo maturato grazie alle reti di Djordjevic e Meggiorini. Il primo sblocca l’incontro al 32′ con un sinistro rasoterra a giro che non dà scampo a Perina. Peraltro la rete arriva dopo una frazione iniziale nettamente favorevole ai veronesi, vicini al gol anche con Renzetti e Giaccherini. Nella ripresa il copione non cambia. Il Cosenza non riesce a rendersi minaccioso e all’ultimo minuto viene trafitto da Meggiorini che chiude l’incontro sul 2-0. Il Chievo Verona aggancia così l’ottavo posto, l’ultimo valido per la zona playoff. Staccato l’Empoli. Il Cosenza, invece, resta in penultima posizione.