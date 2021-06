Dopo sprint iscrizioni palla alla Covisoc. Ansia Casertana, tifosi salvano il Catania

Per l’ok definitivo, la palla adesso passa però alla Covisoc che si pronuncerà l'8 luglio

Redazione ITASportPress

La grande maratona per il deposito dei documenti, contenenti la domanda formale di iscrizione al campionato 2021-2022, si è conclusa ieri alla mezzanotte. Tutta la documentazione nelle prossime ore verrà vagliata dalla Covisoc (Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi) che verifica tutti i requisiti, economici, organizzativi, sportivi del club. L’istruttoria finirà l’8 luglio con le pronunce. Ci sarebbe poi un tempo per le società con la domanda respinta di preparare un ricorso entro il 13 luglio che verrà discusso nella giornata successiva. A quel punto, spetterà al consiglio federale del 15 luglio determinare gli organici dei campionati.

CHIEVO OK - In Serie B il Chievo ha superato lo scoglio presentando la domanda di iscrizione al campionato di Serie B. Adesso la società del patron Campedelli potrà pensare a rinforzare la rosa.

CASERTANA MANCA FIDEIUSSIONE - In Lega Pro chi sembra messa peggio è la Casertana che ha presentato la domanda senza la fideiussione come conferma il presidente D’Agostino, sulle colonne del Mattino: “Mi sono fidato troppo di chi aveva fatto la fideiussione nella scorse stagioni. Solo pochi giorni fa mi ha fatto sapere di non poterla emettere. Non c’era tempo, ho fatto il possibile”. A questo punto, stando alle rigidissime regole di iscrizione, la Casertana sarebbe fuori. Una domanda incompleta non può essere più integrata: in caso di bocciatura della Covisoc, scatterebbe l’esclusione.

PAGANESE -IN ANSIA - La Paganese -come riporta la Gazzetta dello Sport - ha provato a ottenere in extremis l’ok dall’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Non è detto che ci sia riuscita. Per una fattispecie simile, in ogni caso, un ricorso (non sportivo) potrebbe sospendere la validità dell’eventuale parere negativo dell’Agenzia fino a un nuovo giudizio, tenendo in piedi le speranze del club dinanzi al Collegio di Garanzia dello sport (ed eventualmente al Tar Lazio).

TIFOSI CATANIA DA APPLAUSI- Sprint del Catania, che verso le 22.30 di lunedì 28 giugno ha consegnato documentazione e soldi per l’iscrizione. Bonifico effettuato a calciatori e tecnico che sono stati avvisati ieri nel primo pomeriggio dalla società con un messaggio whatsapp. Determinante l'apporto della tifoseria del Catania. L’appello dei soci della Sigi alla città ha fatto effetto e sono stati donati 120 mila euro, mentre imprenditori, sponsor, ex calciatori e forse una società maltese hanno contribuito sensibilmente a toccare quota 800 mila, la cifra che mancava. La Sigi adesso cerca con urgenza nuovi investitori come ha detto ieri sera l'azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi. I tifosi sulle bacheche rossazzurre hanno manifestato il proprio entusiasmo per aver salvato matricola originaria e categoria.