Dopo tre anni e mezzo torna al gol Rossi e la SPAL passa a Cosenza

La Spal con Rossi è un'altra cosa

Torna al gol Pepito Rossi che ha realizzato la rete del successo per la Spal al Cosenza. Un colpo di testa dell'italoamericano consente agli uomini di Pep Clotet di portare a casa tre punti d'oro nello scontro diretto contro i calabresi finito 1-0. L'incornata vincente di Pepito – che non segnava in Italia da tre anni e mezzo – arriva nella ripresa sugli sviluppi di un corner di Esposito, dopo un primo tempo particolarmente bloccato e avaro di emozioni. Mister Clotet stupisce tutti cambiando modulo, con la Spal che prova a fare la partita senza però riuscire a sfondare. Dopo l'intervallo il tecnico catalano getta nella mischia Rossi, venendo premiato dalla rete del numero 49. L'attaccante italo-statunitense ha rotto un digiuno che durava da più di un anno: era il 30 agosto 2020, quando 'Pepito' segnava l'ultimo gol della sua carriera (prima di oggi), in un Portland Timbers-Real Salt Lake City di MLS. In Italia, invece, il gol mancava dal 6 maggio 2018 (Genoa-Fiorentina 2-3). La Spal con questo successo esce dalla zona calda della Serie B e al Mazza nel prossimo turno riceverà il Lecce.