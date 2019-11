Dove andrà Ibrahimovic? Il fotomontaggio del Pescara: “Quanto ti sta bene la nostra maglia!”

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? A 38 anni, chiusa l’esperienza ai L.A. Galaxy, sarà nuovamente in Europa? In Serie A? In queste ore si parla insistentemente di Milan per voci provenienti dagli Stati Uniti, ma resta comunque viva la pista Bologna, perché lo svedese vorrebbe aiutare più che può l’amico Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo una battaglia di vita importante. Ebbene, in mezzo a questo marasma, anche il Pescara, scherzosamente, si pone in lizza per aggiudicarsi Ibra: “Welcome Ibrahimovic, i colori della nostra maglia ti donano”. Così su Twitter il club abruzzese, che difatti ha pubblicato un fotomontaggio con il fuoriclasse esultante con indosso la divisa biancazzurra. Un po’ di sana ironia sui social non guasta mai.