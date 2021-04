Empoli-Chievo non disputata per blocco dell’Asl ai toscani

La partita della 32^ giornata di Serie B Empoli-Chievo in programma allo stadio Castellani alle ore 15 non è stata disputata per il blocco imposto dall’Asl alla comitiva toscana. Troppi i casi di Covid e inevitabile intervento degli organi sanitari preposti. I gialloblu’ invece insieme all’arbitro Orsato si sono presentati al Castellani attendendo i canonici 45 minuti. Ma la capolista non è mai entrata in campo. Adesso sarà materia del Giudice sportivo decidere se dare partita persa all’Empoli.