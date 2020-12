Empoli, Dionisi: “Con il Chievo una gara da tripla, è anche merito loro se siamo cresciuti così”

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli attuale capolista in Serie B, ha parlato alla vigilia della gara di domani contro il ChievoVerona: “Siamo cresciuti rispetto all’anno scorso, in modo particolare proprio dalla gara con il Chievo in poi. Domani sarà una partita complicata e loro non vedono l’ora di batterci, vedo un match da tripla. Noi vogliamo giocare con consapevolezza e dobbiamo esprimere il nostro calcio, anche se so che loro ci creeranno dei problemi. La nostra squadra? Non esiste un giocatore che fa bene se non viene appoggiato dal resto dei compagni”.