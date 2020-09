Empoli, Dionisi: “Venderemo cara la pelle. Obiettivi? Intanto la parte sinistra della classifica, poi…”

Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, si prepara alla prima partita in campionato alla guida dei toscani. Il tecnico ha parlato ai media locali alla vigilia della partita di domani allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.

LE PAROLE DI DIONISI

“Non vedevamo l’ora di iniziare, guardando il calendario si possono trovare difficoltà. Il Frosinone farà un campionato importante. Non guardiamo il passato, abbiamo voglia di giocare e far sì che il campo dica che ci siamo. Noi sappiamo che siamo pronti, adesso vogliamo che lo dica anche il campo. Sarà una stagione prettamente collegata a quella passata. Dovremo vendere cara la pelle, punteremo alla parte sinistra della classifica e non partiremo mai battuti. Saremo noi a determinare il cammino che faremo, non gli episodi. Guardiamo in casa nostra, anche se è ovvio che chi ha un organico importante parte sempre avvantaggiato”. Così mister Dionisi ha presentato la partita di domani pomeriggio tra Frosinone ed Empoli.

