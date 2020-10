Empoli-Monza streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie B oggi

Empoli-Monza si gioca oggi sabato 3 ottobre alle 16.15 per la seconda giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria all’esordio contro il Frosinone, gli ospiti, invece, non sono andati oltre il pari per 0-0 contro la Spal. C’è grande attesa per questa partita che potrebbe già dare un piccolo segnale al campionato cadetto.

Empoli-Monza, le probabili formazioni

In attesa di capire quando i brianzoli potranno vedere all’opera il neo arrivato Kevin Prince Boateng, ecco le possibili formazioni delle due squadra. I padroni di casa faranno affidamento su Brignoli in porta. Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic in difesa; Ricci, Stulac, Bandinelli; Moreo in mezzo al campo; La Mantia e Mancuso in avanti. Il Monza di Brocchi si schiera con la stessa formazione vista nella prima giornata Lamanna tra i pali; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto in difesa; Armellino, Barberis, Barillà in mezzo al campo; Machin livero di svariare sulla trequarti a sostegno di Maric e Gytkjaer.

Empoli 4-3-1-2: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Moreo; La Mantia, Mancuso.

Monza 4-3-1-2: Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Barillà; Machin; Maric, Gytkjaer.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Empoli-Monza che metterà davanti la squadra di Dionisi e quella di Brocchi potrà essere seguita in diretta streaming gratis su DAZN. La piattaforma detiene i diritti della Serie B e trasmetterà questa partita ma anche tutto il resto della giornata della cadetteria rigorosamente in diretta live.