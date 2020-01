Empoli, panchina a Pasquale Marino dopo esonero Muzzi

L’Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Pasquale Marino dopo l’esonero di Roberto Muzzi. Il tecnico siciliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e sarà affiancato da Massimo Mezzini, come allenatore in seconda, e da Mauro Franzetti, preparatore atletico. Il nuovo allenatore azzurro dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento, a porte aperte, al Castellani.

Pasquale Marino è nato a Marsala il 13 luglio 1962. Terminata la carriera da calciatore, inizia ad allenare nel 1996 al Milazzo, nel Campionato Nazionale Dilettanti. Guida poi il Ragusa ed in seguito il Paternò, con cui ottiene due promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie C1. La stagione successiva va al Foggia, dove riconquista la C1; nell’estate del 2004 passa all’Arezzo, facendo il suo esordio in B e conquistando la salvezza. Nel 2005-2006 torna al Catania, conquistando la promozione in Serie A e la salvezza l’anno successivo nella massima serie. Va poi all’Udinese, riportando i friulani in Europa, dove arriva fino ai quarti di finale. Guida in seguito Parma, Genoa, Pescara, Brescia, oltre a Vicenza, Frosinone e Spezia, la scorsa stagione, raggiungendo negli ultimi tre casi i playoff di Serie B.