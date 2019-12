Empoli, parla Corsi dopo il gol fantasma contro il Cosenza: “Incredibile che l’arbitro non l’abbia visto…”

Ha fatto molto discutere l’episodio del gol fantasma in Cosenza-Empoli, match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie B. I toscani sono stati penalizzati da una svista arbitrale e dalla mancanza della tecnologia nel campionato cadetto.

Dopo le parole del mister Roberto Muzzi, ecco quelle del patron dei toscani Fabrizio Corsi, intervenuto a Radio Sportiva.

INCREDIBILE – “Gol fantasma di ieri? Sono cose che succedono, purtroppo il calcio è ancora vulnerabile in certi aspetti. Sembra incredibile che l’arbitro non abbia visto, ma non c’è la tecnologia. Però, non ci possiamo nascondere dietro al gol che non ci hanno dato a Cosenza rispetto alle difficoltà che ha la squadra, dobbiamo incanalare la rabbia nella gara di dopodomani. Non meritavamo di perdere, ma il calcio è così: ha ragione chi vince”, ha detto Corsi che sul tecnico Muzzi ha aggiunto: “Siamo contenti di come sta lavorando, nonostante in questo momento i risultati non siano positivi. Sono fiducioso che la situazione si possa ribaltare, in questo Empoli ci sono buoni giocatori nascosti un po’ dai risultati”.