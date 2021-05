Empoli promosso in Serie A

Una sola stagione dei toscani nel torneo cadetto

Con la vittoria di oggi contro il Cosenza per 4-0, l'Empoli conquista aritmeticamente la promozione in Serie A con due turni di anticipo. Stagione fantastica per la squadra del presidente Corsi che dominato il campionato cadetto dall'inizio alla fine. Merito anche del tecnico Alessio Dionisi che ha saputo gestire bene lo spogliatoio e fatto giocare anche bene la squadra. L'Empoli per la quinta volta negli ultimi vent'anni ottiene una promozione in Serie A che dal 2002-2003 a oggi ha disputato nove volte.