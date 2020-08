Favola Spezia: è in Serie A! Non basta la vittoria del Frosinone

Lo Spezia fa la storia: i liguri conquistano la Serie A per la prima volta in 114 anni di lunga storia. La squadra affidata a Italiano conclude la sua cavalcata ai playoff con una sconfitta per 1-0 indolore contro il Frosinone, che resta a bocca asciutta in virtù dei piazzamenti nel campionato ma anche per il k.o. interno contro i liguri nel match di andata.

LA GARA

Il Frosinone è chiamato alla vittoria con due reti di scarto per ritornare in Serie A. Compito non semplice, dato che si gioca in casa dello Spezia. La partenza è favorevole ai liguri: al 5′ Galabinov non inquadra la porta di poco con il suo colpo di testa. Passano sette minuti e arriva la risposta dei ciociari che colpiscono il palo con un tiro al volo di Beghetto. Si prosegue sullo 0-0 fino alla ripresa. Lo Spezia avrebbe l’occasione giusta per sbloccare l’incontro al 57′ con Gyasi che manca il tap in vincente. La risposta del Frosinone fa male: Rodhen si inserisce in area e batte Scuffet. Lo Spezia è costretto a difendersi nell’ultima mezz’ora, ma il forcing del Frosinone non porta al gol. Lo Spezia è in Serie A.