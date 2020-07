Festa Crotone: il pari dello Spezia regala la promozione in A

Festa grande a Crotone: la formazione di Stroppa torna in Serie A a distanza di due anni. L’impresa riesce con due turni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia. Merito di un campionato di altissimo livello coronato dal successo contro il Livorno. Nell’anticipo delle 18.45 gli amaranto si illudono, trovando il gol del vantaggio dopo 12 minuti con Trovato che sfrutta perfettamente uno svarione difensivo dei calabresi. Poi però la squadra di Stroppa cambia passo e non c’è partita. Zanellato e Simy ribaltano il match tra il 31′ e il 35′. Gerbo fissa il risultato sul 3-1 al 40′. Nella ripresa il Crotone dilaga: Molina e ancora Simy siglano un pesante 5-1. Per la festa promozione bisogna attendere le 22.55, quando arriva il triplice fischio a Cremona tra i grigiorossi e lo Spezia, ultima inseguitrice nella corsa per la seconda posizione che manda direttamente in Serie A. Allo Zini finisce 0-0. Il Crotone torna in Paradiso.

PLAYOFF

Nella zona playoff si mischiano nuovamente le carte. Si ferma il Frosinone, battuto dalla capolista Benevento per 3-2. Brighenti pareggia la rete di Di Serio e illude i ciociari. Però poi i giallorossi fuggono via con Caldirola e Tello. La rete di Dionisi permette al Frosinone di accorciare le distanze, ma non basta per pareggiare e agganciare in classifica il Pordenone che non va oltre il 2-2 contro l’Ascoli. I marchigiani rimontano da 0-2 grazie a uno straordinario Ninkovic. Crolla il Cittadella, battuto per 4-1 dal Chievo Verona. Colpo dell’Empoli che vince lo scontro diretto contro la Salernitana per 4-2 e torna in zona playoff. Cade anche il Pisa contro il Cosenza (2-1) e rischia di perdere il treno per la top 8.

LE ALTRE

In coda arrivano altri risultati importanti: vince il Venezia sulla Juve Stabia per 1-0 e si pone al sicuro. Il Trapani si impone con lo stesso risultato sul Pescara e spera ancora nei playout. Vince il Perugia per 2-0 sul campo dell’Entella.