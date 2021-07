Figc, le motivazioni delle esclusioni dal campionato di Chievo e le 5 di C

Non tutti i club faranno ricorso per chiedere la riammissione

La Figc ha depositato quest'oggi le motivazioni alla base del rigetto del ricorso presentato dal Chievo Verona, Novara, Carpi, Paganese, Casertana e Sambenedettese avverso l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B per i clivensi e C per le altre 5, su parere della Covisoc.