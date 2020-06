Figc, penalizzazioni in B e C a Trapani, Catania, Casertana e Siena

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Nel dettaglio, un punto di penalizzazione per il Trapani (Serie B), due per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena (Serie C).Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

COME CAMBIANO LE CLASSIFICHE DOPO LE PENALIZZAZIONI – Queste le nuove classifiche di serie B e C alla luce delle penalizzazioni:

Classifica Serie B 2019/2020

Benevento pt. 69 Crotone pt. 49 Frosinone pt. 47 Pordenone pt. 45 Spezia pt. 44 Cittadella pt. 43 Salernitana pt. 42 Chievo pt. 41 Empoli pt. 40 Virtus Entella pt. 38 Pisa pt. 36 Perugia pt. 36 Juve Stabia pt. 36 Pescara pt. 35 Ascoli pt. 32 Venezia pt. 32 Cremonese pt. 30 Trapani pt. 24 Cosenza pt. 24 Livorno pt. 18

Classifica Serie C Girone A

Monza 61 Carrarese 45 Renate 43 Pontedera 42 Alessandria 40 Siena 39 Albinoleffe 39 Novara 38 Arezzo 37 Juventus U23 36 Pistoiese 33 Como 32 Pro Patria 32 Pro Vercelli 31 Lecco 28 Pergolettese 27 Giana 26 Olbia 25 Pianese 24 Gozzano 22

Classifica Serie C Girone C