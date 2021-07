Figc spegne gioia Cosenza: Gravina aspetta prima di ufficializzare organigrammi

Si aspetterà il 2 agosto quando si pronuncerà il Tar del Lazio

Dopo la decisione del Coni di ieri sera di escludere Chievo in B e Sambenedettese, Casertana, Novara e Carpi in C, oggi spettava al Consiglio Federale ufficializzare le esclusioni e poi procedere con i ripescaggi. Ma invece si registra una frenata. La FIGC in un primo momento ha deciso di aspettare la sentenza del Tar, al quale si sono appellati i club esclusi dai campionati professionistici. Ma dopo si è saputo che il presidente Gabriele Gravina, che ha avuto delega dal Consiglio Figc, aspetterà le motivazione del CdG del Coni (2 agosto) e poi valuterà come definire gli organici di Serie B e Serie C. Si vuole evitare che vi siano squadre in sovrannumero. Unica decisione del Consiglio Figc sugli organici arriva in Serie C, ed è la sostituzione del Gozzano, che dopo aver vinto la D aveva rinunciato, con il Picerno. Niente da fare per il Messina FC.