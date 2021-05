Finale playoff, Venezia dopo 19 anni torna in A. Al Ciitadella il pari non basta

Finale playoff di ritorno palpitante al Penzo con tanti episodi dubbi

E' stato un derby veneto emozionante quello giocato stasera al Penzo che ha decretato la terza promossa in Serie A. Ad accompagnare Empoli e Salernitana nel massimo campionato sarà il Venezia che torna in A dopo 19 anni. Una finale playoff più spettacolare di quella dell'andata vinta dai lagunari per 1-0. La squadra di Zanetti ha sofferto nella prima parte del primo e del secondo tempo contro un Cittadella aggressivo che è passato in vantaggio con rete di Proia al 26'. Poi il pareggio al 93' di Bocalon che ha dato la storica impresa al Venezia che ha giocato in 10 per un'ora. La partita si è incattivita e il Venezia ha perso Mazzocchi espulso al 36' per doppia ammonizione dall'arbitro veneto Daniele Orsato che ha preso delle decisioni dubbie in occasione di due falli in area di rigore di Venezia e Cittadella. Alla squadra del bomber Baldini autore di una tripletta al Monza, serviva un secondo gol per andare in Serie A per la prima volta nella storia, ma anche stavolta la squadra di mister Venturato perde la finale playoff come due anni fa sempre contro una veneta, allora fu il Verona. Gara tiratiratissima fino alla fine e dopo 11 mesi di campionato le squadre non hanno risparmiato energie in questa sfida palpitante. Entrambe le compagini meritavano stessa sorte stasera, ma a fare festa è solo il Venezia di mister Zanetti e del suo pubblico. Questo l'elenco delle 20 squadre che disputeranno da fine agosto il prossimo campionato di Serie A: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Venezia, Verona.