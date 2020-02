Follia di Bojinov alla prima con il Pescara, espulso dalla panchina!

L’acquisto di Valeri Bojinov aveva regalato tante speranze alla piazza di Pescara. I tifosi e la società però dovranno aspettare ancora un po’. L’attaccante bulgaro durante la gara contro il Crotone è stato espulso quando era ancora in panchina. Il tutto al 27esimo del primo tempo.

Un impatto sicuramente rivedibile dell’ex attaccante della Juventus. Il cartellino rosso sarebbe scattato dopo che il centravanti bulgaro avrebbe rivolto presunti insulti al quarto uomo.

Per vedere in azione il neo acquisto i tifosi dovranno quindi aspettare due partite. Una prima non proprio memorabile.