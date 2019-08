Frosinone, colpo a centrocampo: dall’Atalanta arriva Haas

Il Frosinone piazza un primo importante colpo. La società ciociara potrà contare su Nicolas Haas, centrocampista svizzero classe 1996. Il giovane talento arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta. Il giocatore si è affermato in patria con il Lucerna prima di essere notato ed acquistato dal club nerazzurro. Nella scorsa stagione, Haas ha militato nel Palermo dove si è fatto apprezzare per la sua duttilità tattica in mezzo al campo. Ora dovrà confermare le proprie doti al Frosinone, dove troverà spazio per affinare le proprie qualità. I ciociari continuano la campagna di rafforzamento per provare a tornare in Serie A a distanza di un anno dalla retrocessione.