Frosinone, ecco Grosso: “Società seria e piazza importante, che occasione!”

In casa Frosinone si volta pagina. Conclusa l’avventura di Alessandro Nesta, tocca a un altro campione del mondo provare a riportare in alto la formazione ciociara. Si tratta di Fabio Grosso, reduce dall’esperienza al Sion. L’ex terzino non allenava in Italia dal 2019, quando guidò per breve tempo il Brescia.

EMOZIONE

Grosso è stato presentato alla stampa. Queste le sue parole riprese dai canali ufficiali del Frosinone: “Sono contentissimo di questa occasione e per questo ringrazio Presidente e Direttore. Il Frosinone è una piazza importante, una società seria. E ha tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato di trovare in un club in cui sono andato ad allenare. Mi auguro di fare un bel lavoro insieme a tutto il resto della squadra. Colgo l’occasione per mandare un saluto ad Alessandro (Nesta, ndr.), siamo amici. Per quanto mi riguarda sono felice di stare qui, ci metto la passione in quello che faccio. Conosco i miei difetti e i miei pregi e sono convinto di poter affrontare un finale di stagione e completarlo in maniera positiva. Ritrovando quelle caratteristiche che sono determinanti per ottenere dei risultati”.