Frosinone, Nesta: “Felici per la finale ma dobbiamo cambiare l’approccio”

Grande gioia nello spogliatoio del Frosinone dopo il successo per 2-0 sul terreno del Pordenone. Alessandro Nesta, tecnico ciociaro, ha commentato a DAZN il passaggio del turno e l’accesso in finale:“Siamo contenti per questo risultato che era nelle nostre possibilità. Non ho mai avuto pressione, io sono fatto così, anche da calciatore sapevo quando essere allegro e quando fare sul serio. Oggi ero sicuro che la mia squadra non avrebbe mai sbagliato l’impatto della partita, poi certo si poteva perdere però credo nei miei ragazzi. In finale dobbiamo subito avere un impatto buono al match perchè questo può mettere in difficoltà l’avversario -riporta pianeserieb.it-. Cosa ho cambiato in questi giorni dal punto di vista psicologico? Io penso che quando credi fortemente in una cosa, poi accade. Le cose difficile, se le affronti nel modo giusto, le puoi superare. Ho puntato ancora sul 3-5-2? In questi giorni è difficile lavorare sul campo visti i tempi ristretti. Praticamente abbiamo avuto solo la rifinitura per preparare la gare, per questo siamo andati su un modulo che conoscevamo bene. Se la squadra fosse stata morta e piatta, eravamo costretti a cambiare modulo. All’andata, nonostante il risultato e la prestazione, abbiamo tenuto bene il campo, quindi credo sia stato giusto continuare su questa strada. Novakovich? E’ un ragazzo che ha qualità importanti, è un gigante che ha tecnica ed agilità. Deve migliorare in area di rigore in fase di finalizzazione”.