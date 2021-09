Frosinone passa a Como, il Brescia scappa ma Mulattieri entra e lo riprende

2 a 0 al Sinigaglia per i ciociari. 2 a 2 invece nell'altro anticipo tra il Brescia costretto al pari da un ottimo Crotone

Un pareggio e un successo esterno hanno aperto la quarta giornata di Serie B. A Como il Frosinone è passato con i gol di Garritano e Rohden. In serata invece il Brescia è stato fermato da Mulattieri che è entrato in campo e con una doppietta ha permesso al Crotone di pareggiare 2-2.

Sulla ruota di Brescia esce il segno X. Primo pareggio per il Brescia di Inzaghi. Punto meritato per il Crotone. Vantaggio dei padroni di casa alla prima occasione. Bjaic sfugge alla marcatura di un difensore sulla fascia sinistra servendo perfettamente Leris che solo davanti a Festa non sbaglia. Nella ripresa il Brescia fa esordire Linner al posto di Joronen infortunato. L’ingresso di Palacio regala lampi di classe, quello di Moreo la certezza di avere un giocatore di indiscusso affidamento. La frustata di testa su angolo regala il 2-0 al Brescia. Ma il Crotone e’ vivo e Mulattieri riapre la contesa con un bel gol di destro nell’angolino sfruttando un grande assist di Maric. E ancora l’ex attaccante dell’Inter rovina il poker ad Inzaghi trovando la zampata in mischia.