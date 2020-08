Frosinone-Pordenone streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Frosinone-Pordenone si gioca oggi 9 agosto alle 21 il match d’andata della semifinale playoff Serie B. Primo round del doppio confronto per arrivare alla finalissima che potrebbe regalare la Serie A. Chi vince, sfida una tra Chievo e Spezia. La squadra di Nesta affronta il team di Tesser. Padroni di casa che hanno raggiunto questo turno dopo una gara all’ultimo respiro contro il Cittadella, ospiti che hanno terminato l’annata al quarto posto e che dunque iniziano i propri playoff senza essere passati per il turno preliminare

Frosinone-Pordenone, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da parte dei due mister. Frosinone con Novakovich e Dionisi coppia d’attacco, anche se salgono le quotazioni del match-winner di Cittadella Ciano sempre decisivo per i suoi. Salvi e Paganini esterni nel 3-5-2 di Nesta, Maiello in regia, difesa guidata da Ariaudo affiancato da Krajnc. Terzini Brighenti e Paganini. Solito Bardi in porta. Nel Pordenone spazio al talento di Pobega come mezzala, con Gavazzi tra le linee pronto ad offrire palloni al duo d’attacco Candellone-Bocalon. In difesa, davanti a Di Gregorio, ecco Almici, Camporese, Vogliacco e Gasbarro. Burrai e Mazzocco completano l’undici di Tesser.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Novakovich. All. Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi; Candellone, Bocalon. All. Tesser.

Dove vedere il match di streaming e diretta tv

Frosinone-Pordenone, semifinale d’andata dei playoff di Serie B, si gioca come detto oggi domenica 9 agosto allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone con calcio d’inizio previsto alle ore 21:00. La partita tra le due squadre verrà trasmessa in streaming su DAZN e sul sito www.dazn.com/it. Sarà possibile vedere in diretta la gara tramite l’app ufficiale scaricabile su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox: per assistere al match, occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento mensile.

In alternativa, dopo essersi abbonati, basterà collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

