Frosinone-Spezia, ultimo treno per la A. Dove vederla in tv e in diretta streaming

Stasera match di andata della finale playoff di Serie B tra Frosinone e Spezia. Il calcio d’inizio previsto non alle ore 21:00 ma alle ore 21:15, un quarto d’ora dopo l’orario originariamente previsto. Si giocherà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I liguri sono favoriti dal pronostico anche per il piazzamento in classifica al termine della regular season. Per vedere il match diverse soluzioni: Frosinone-Spezia è un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti del campionato di Serie B: la sfida, sarà visibile in diretta streaming. La finale d’andata playott tra Frosinone e Spezia verrà trasmessa in streaming su DAZN, sul sito www.dazn.com/it o tramite l’app ufficiale scaricabile su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox: per assistere al match, occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento. In alternativa, dopo essersi abbonati, basterà collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Queste le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Ciano.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Galabinov.

LA MOGLIE DI UN FAMOSO CALCIATORE SI SPOGLIA