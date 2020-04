Frosinone, Stirpe minaccia: “Frosinone in A o andrò per vie legali”

Anche in Serie B il clima non è dei più calmi. L’idea di promuovere solamente le prime due squadre (Benevento e Crotone) non è particolarmente piaciuta al presidente del Frosinone Stirpe che durante un’intervista a Radio Punto Nuovo non ha usato mezzi termini.

VIE LEGALI – Il patron del Frosinone ha commentato così l’idea: “Qualora il campionato dovesse essere interrotto e il Frosinone non salirà in A perché terzo in campionato, allora mi muoverò per vie legali. L’unica che può parlare di merito sportivo è il Benevento che ha 20 punti in più sulla seconda in classifica ed è virtualmente in A. Ovviamente vogliamo evitare qualsiasi problema giuridico, ma siccome ci sono parecchie ipotesi sul tavolo, non escludo di procedere per vie legali”.