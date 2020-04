Frosinone, Stirpe: “Tanti colleghi si credono più furbi degli altri”

Anche in Serie B la situazione non è sicuramente delle migliori. A causa dello stop forzato l’ipotesi avanzata dalla Lega era quella delle promozioni dirette delle prime due squadre. In questo caso a beneficiarne sarebbero Benevento e Crotone che verrebbero così spedite nella massima categoria direttamente.

FURBI – Un’opzione che però non piace per niente al presidente del Frosinone Maurizio Stirpe. La sua squadra infatti è terza in campionato a due sole lunghezze dal secondo posto. Durante un’intervista a Radio Radio, il numero uno del club si è scagliato contro qualche suo collega: “Ci sono dei miei colleghi che credono che facendo i propri interessi tutto il sistema ne possa giovare, ma è esattamente il contrario. Ci stiamo perdendo in tante discussioni sciocche. C’è chi parla di titoli, di retrocessioni, di giocare a ferragosto o a settembre. Secondo me dobbiamo guardare in faccia la realtà, cioè ricominciare a giocare quando ci saranno le condizioni di sicurezza per tutti, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i tifosi. Senza di loro l’eventi sportivo non avrebbe alcuna ragione d’esistere”.

CROTONE – Riguardo ad una probabile promozione diretta del Crotone, Stirpe ha dichiarato: “La Federazione non può intervenire su modalità decise dalla Lega, siamo già pronti a fare ricorso alle autorità giudiziarie.”