Frosinone, Stirpe tuona: “Noi in A se non si fanno i playoff, altrimenti non iscrivo il club”

Dopo il duro sfogo delle scorse ore, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe è tornato alla carica sull’argomento promozioni e retrocessioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

MINACCIA – “L’ipotesi di due retrocessioni e due promozioni tra A e B non rientra nelle normative sportive: se i playoff non si dovessero giocare, allora deve essere garantita la promozione anche alla terza classificata. Se così non fosse, io sono pronto a non iscrivere la squadra al prossimo campionato di B. Siamo invece favorevoli alla spalmatura dell’attuale stagione su più mesi. Gli scenari, ad oggi, sono due: chiudere la stagione a settembre e ritardare i prossimi campionati o spalmare quella attuale su due stagioni sportive. E’ impensabile ripartire senza pubblico e dovendo fare ogni quattro giorni tamponi ai giocatori. Nel Paese ci sono emergenze e bisogni più impellenti”.