Frosinone, tifoso accusa malore e muore: curva sospende cori nel match contro Parma

Una serata funesta allo Stirpe in occasione del match di B

Doveva essere una serata di gioia per il ritorno dei tifosi e invece si è rivelato un giorno funesto a Frosinone. Allo Stadio Benito Stirpe, prima dell’inizio della partita tra il Frosinone e il Parma, un tifoso Ciociaro è stato colto da un malore. F. F., 46enne di Supino, si è sentito male mentre faceva la fila ai tornelli per entrare in curva e poter assistere alla partita di Serie B. L'uomo è stato colto da un malore improvviso e la Croce Rossa è intervenuta immediatamente effettuando il massaggio cardiaco. Purtroppo però l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale. La notizia tragica si è diffusa rapidamente allo Stirpe e la curva Nord gialloblù, in segno di solidarietà, ha ritirato gli striscioni e smesso di intonare i cori.