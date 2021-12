Galliani: “Abbiamo un sogno per i 110 anni del Monza e non ci nascondiamo…”

Parla l'AD del club brianzolo

AMBIZIONE - "Non vogliamo nasconderci, siamo il Monza e abbiamo un grande sogno in vista dei 110 anni che compiremo il prossimo anno", ha detto Galliani. "È giunto il nostro momento e siamo reduci dal miglior risultato di sempre. A chi mi dice di non caricare troppo l’ambiente rispondo che se non ci esaltiamo ora quando dovremmo farlo? La concorrenza è aumentata, il livello medio si è alzato, ma siamo una società con un grande appeal. Abbiamo un organico molto molto forte e quello che stiamo facendo in Serie B è sotto gli occhi di tutti: siamo reduci dal miglior risultato di sempre e basta guardare la classifica dell’anno solare per capire che siamo sempre stati al vertice".