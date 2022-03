Galliani gongola: “Cerco ‘Serie B classifica’ su Google e vedo il Monza primo…”

Parla l'AD dei brianzoli

Il Monza guida la classifica di Serie B grazie al successo ottenuto ieri sul Crotone per 1-0. Intercettato da QS-Il Giorno, l'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani ha raccontato il modo in cui ha vissuto la sfida e le sue sensazioni dopo la vittoria.

L'AD ex Milan impegnato a Villa Gernetto durante il matrimonio di Silvio Berlusconi, ha commentato: "Ho seguito la partita dal mio smartphone. Non tutta, perché non potevo stare a tavola sempre attaccato al cellulare, ma quando ha segnato Barberis mi sono messo a urlare in una maniera che neanche immagina", ha detto Galliani col sorriso. "Ho avvisato immediatamente il presidente Berlusconi, una vittoria bellissima che mi ha fatto letteralmente impazzire. Una notte da primi, fantastico. Guardo la classifica e il Monza, il suo loghino, è lì in alto. Cerco su Google 'Serie B classifica' e vedo il Monza lì, primo. Forse per una notte, poi chissà... Ma godiamoci il presente".