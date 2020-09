Galliani: “Ieri tampone negativo per Berlusconi, ne attendiamo un secondo”

Silvio Berlusconi, dopo essere risultato negativo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri, è in attesa di un secondo tampone per poter considerare sconfitto il nemico Covid-19. A comunicarlo è stato Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza di cui Berlusconi invece è il presidente: “Ieri il presidente Berlusconi ha fatto il primo tampone risultato negativo, adesso siamo in attesa del secondo nei prossimi giorni così potremo dire finalmente che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo. L’ex presidente del Milan aveva lasciato l’ospedale San Raffaele proprio due settimane fa dopo la prima battaglia con il Covid-19, definita da Berlusconi stesso “la battaglia più pericolosa della mia vita”.

