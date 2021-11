Galliani non si nasconde: “Con Berlusconi vogliamo portare il Monza in A”

Parla il dirigente del club brianzolo

"Fra me e Berlusconi c’è un rapporto di stima e amicizia, altrimenti non avremmo potuto rimanere insieme così tanto tempo", ha esordito Galliani. "Il nostro segreto? Nessuno dei due prevalica l’altro, non discutiamo praticamente mai e quando lo facciamo, per il calcio e in questo caso per il Monza, cerchiamo di dirci le idee in modo pacato e sempre raggiungiamo una posizione di accordo".