Galliani: “Speriamo che al Monza Balotelli ritrovi la felicità. In carriera avrebbe dovuto fare meglio”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha raccontato il trasferimento di Balotelli nel club brianzolo parlando a Telelombardia: “Vogliamo che Mario qui sia felice, la prima stagione al Milan andò benissimo, la seconda bene. Servirà tempo perchè è tanto tempo che non gioca delle gare ufficiali, sta lavorando sodo e continua a perdere peso e massa grassa. Già in allenamento si capisce che è un fenomeno, in carriera avrebbe dovuto fare di più. Boateng? È un esempio per i suoi compagni, lo vedo molto motivato”.