Genoa, chiuso il primo affare per la Serie B ma occhio alle uscite…

Il Genoa piazza il primo colpo per la prossima stagione. Alexander Blessin fa festa per l'arrivo a parametro zero di un gigante a centrocampo: si tratta di Stefan Ilsanker , 33 anni, in scadenza con l'Eintracht Francoforte, squadra con la quale ha vinto da poco l'Europa League.

Rinforzo di lusso, esperto e capace di giocare in più ruoli, per il Grifone che punta ora a costruire la squadra per affrontare al meglio il campionato di Serie B. Le mosse, chiaramente, non sono finite e i rossoblù devono studiare per i vari reparti le giuste operazioni.