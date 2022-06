Genoa è partito il restyling per la B: chi parte e chi resta. E in difesa…

Novità per la rosa della prossima stagione

Redazione ITASportPress

Nasce il nuovo Genoa per la Serie B. Il Grifone si prepara ad una stagione con diverse incertezze, fino ad ora, ma con un'idea precisa: costruire una squadra che possa ambire all'immediato ritorno in massima categoria.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sebbene la priorità del nuovo corso rossoblù sembrava potesse essere il reparto offensivo, in realtà la rivoluzione targata Spors colpirà tutti i reparti ed in particolare la difesa.

Genoa, chi parte e chi resta

Da quanto si apprende, dei nove elementi del reparto difensivo del Genoa in organico nell’ultimo campionato, solo Bani, Hefti e Czyborra potrebbero restare a Genova. Ostigard, la scelta più azzeccata e di valore sul mercato di gennaio, andrà in scadenza a fine mese e potrebbe essere ceduto a qualcuno in Serie A. Stesso discorso anche per Vasquez che ha manifestato il desiderio di non scendere di categoria. Diversa la situazione di Maksimovic, penalizzato nell’ultima stagione dagli infortuni, ma che ha sulle spalle un contratto pesante a livello di ingaggio e per giunta lungo, sino al 2025. In tale ottica, il Genoa americano sa già come comportarsi con in mente una drastica riduzione del monte ingaggi.

Per quanto riguarda gli altri elementi, fine prestiti per Vanheusden (14 presenze) e Calafiori (appena 3) che hanno già lasciato il Grifone, mentre il Toronto non ha abbandonato l’idea di arrivare a Criscito. In tal senso, nessun segnale ufficiale con ogni via percorribile. Il capitano ha già detto di voler restare ed esiste anche la possibilità che il club gli affidi la rinascita della difesa per un mix di giovani ed esperti. Possibile anche il ritorno nel reparto di Masiello, e pure di Vogliacco, 23 anni, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Benevento.

Insomma, a Pegli ci sarà grande lavoro in queste settimane per sistemare la rosa di mister Blessin.