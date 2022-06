Genoa, offerto un bomber tanto amato dalla piazza: arriverebbe da una rivale

In casa Genoa arriva "l'assist" di mercato per un bomber

Incredibile ma vero, in casa Genoa potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Per affrontare al meglio il campionato di Serie B, il Grifone è a caccia di risorse: nuovi calciatori che possano dare il mix giusto di qualità ed esperienza. In tal senso, l'assist per un nuovo colpo arriva da una rivale che la prossima annata si troverà a disputare il campionato cadetto proprio con i rossoblù, il Cagliari .

Parlando a Il Secolo XIX, Stefano Capozucca, dirigente del Cagliari, ha detto la sua sulla retrocessione dei sardi ma anche sul prossimo torneo di B: "Non è la Salernitana ad essersi salvata, siamo noi che ci siamo suicidati. E adesso dovremo affrontare la Serie B più difficile di sempre". Il direttore dei sardi ed ex del Grifone ha poi aggiunto: "Il Genoa è in pole per risalire subito, se ha bisogno di un centravanti gli offroPavoletti. Noi dovremo rifondare e non partiamo certo favoriti".