Genoa, rebus Criscito e non solo: che fine faranno i 35 prestiti di ritorno?

La situazione in casa Grifone

Redazione ITASportPress

Il futuro del Genoa passa dal mercato. Non solo movimenti in uscita ma anche i tanti in entrata. Come sottolineato da Primocanale, infatti, saranno ben 35 i prestiti di ritorno sui quali occorrerà riflettere e lavorare sodo.

In casa Grifone, dopo la retrocessione, vanno stabiliti i nomi dei calciatori su cui puntare per la prossima stagione in Serie B. In primis servirà capire cosa fare di Domenico Criscito, capitano del club con la voglia di restare anche una bella offerta dalla MLS. Ma poi ci sarà da comprendere come trattare tutti quei calciatori che torneranno alla base.

Primocanale sottolinea come sui 35 cavalli di ritorno "gli identikit più importanti sono 25 a cui si aggiungono una decina di ragazzi da Masini a Mukai da Maglione a Turchet per finire al quarto portiere Andrenacci".

Gli "interventi" più importanti, però, saranno quelli relativi a Caicedo che potrebbe finire in Qatar, mentre Toure e Biraschi, di ritorno dalla Turchia, avranno differenti destini: il primo forse troverà posto in Francia, il difensore romano invece potrebbe restare. Per tutti gli altri servirà tanto lavoro da parte della dirigenza e del mister.